Николаевский аэропорт будут ремонтировать, но не в первую очередь, - замглавы ОВА Гайдаржи

КП «Николаевский международный аэропорт» будут ремонтировать, но не в первую очередь.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской областной военной администрации Валентин Гайдаржи в эфире телеканала «НИС-ТВ».

Гайдаржи заявил, что аэропорт уже внесли в список имущества, которое нужно отремонтировать после войны, но в первую очередь чинить будут разрушенные больницы, школы и жилые дома.

— В числе 17 кластеров есть, в том числе, аэропорт. Мы укрупнено подготовили цифры на его восстановление, также подали в общий список. Не буду говорить, что он будет первоочередным по выделению денег, мы с вами реалисты, мы понимаем, что в первую очередь нужно восстанавливать лечебные учреждения, жилье, чтоб было людям, где жить. Но надеемся, что до аэропорта тоже дойдет очередь и вычеркивать его тоже было бы неправильно. Более того, пусть не так много было рейсов, но, я думаю, он нам еще понадобится. Но, опять же, подтверждаю, это мое мнение, аэропортом нужно заниматься, но не в первую очередь, - сказал Гайдаржи.