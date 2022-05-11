«Николаевоблтеплоэнерго» благодаря системе фильтрации предоставляет горожанам очищенную воду из скважин, пока в кранах течет техническая вода

На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что после установки системы обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией качество воды, которую горожане набирают из скважин предприятия, заметно улучшилось.

Об этом сообщает пресс-служба ОКП .

Напомним, что начиная с 7 мая благодаря благотворительной инициативе компании «WISE WATER» николаевцы, проживающие вблизи админздания ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», имеют возможность набирать очищенную воду из скважины предприятия, ведь там была установлена система обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией. 600 л/час (до 14 куб/сут).

«Почти неделя прошла после установки модульной станции обратного осмоса, и мы еще раз хотим выразить огромную благодарность частному предпринимателю Ярославу Наумуку за его доброе сердце и неравнодушие к Николаеву и николаевцам. О хороших делах должны узнать как можно больше людей! Что касается качества воды, то ДО и ПОСЛЕ – это две большие разницы. Кроме того, это очень практично и удобно в случае возникновения таких чрезвычайных ситуаций, как произошла в Николаеве в военное время», - отмечает директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

И пока трубопроводы водоснабжения города еще промываются, и вода в кранах горожан техническая, благодаря такой системе обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией жители могут получить очищенную воду.

Галина, проживающая неподалеку от предприятия, и каждый день стоит в очереди, чтобы пополнить запасы воды поделилась, что с пониманием относится к событиям в городе и благодарна за наличие точек разлива воды, особенно очищенной.

«Одним словом – война. К такому нельзя быть готовым, потому что не знаешь, что у изголовья врагов. Конечно, устали и тяжело без воды в кране, но приходится привыкать и к новым реалиям, адаптироваться, так сказать. Сейчас и я, и моя семья благодарны тому, что у нас есть. Возможность набрать воду хорошего качества – это отлично. Но все же ждем и надеемся, что вода в кране будет такой, как раньше», - отметила горожанка.

Частный предприниматель Ярослав Наумук рассказывает, что остаться в стороне от кризиса водоснабжения в городе он не мог, поэтому в сотрудничестве с Николаевским городским советом, инициатива и была реализована.

«Все понимают, что вопрос водоснабжения города глобальный, но такие модульные станции позволяют точечно решить потребность в наличии воды высочайшего качества, работая автоматически и бесперебойно. К тому же места применения позволяют адаптироваться к тем условиям, которые есть: колодцы, реки, озера, надземные и подземные воды», - рассказывает он.

О назначении и преимуществах модульной станции обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией см. иллюстрации.