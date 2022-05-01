Из оккупированного Крыма в оккупированную Херсонскую область отправят учителей, чтобы «наладить учебный процесс»

Учителей из аннексированного Крыма отправятся во временно оккупированную Херсонскую область, чтобы «помочь» местным педагогам перестроить учебный процесс под российские стандарты.

Как сообщают росСМИ, об этом заявил так называемый «заместитель председателя Херсонской области» Кирилл Стремоусов.

«Принято решение Сергеем Валерьевичем Аксеновым (глава оккупационной администрации Крыма, - ПН), что преподаватели, которые будут направлены из Республики Крым в Херсон в том числе, помогут адаптироваться тем преподавателям, которые сегодня загнаны или запуганы, к нормальной системе школьного образования по модели российской федерации», - сказал он.

Напомним, что ранее школьникам в рф начали рассказывать, что антироссийские санкции – это хорошо