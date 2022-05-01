Папа Римский Франциск встретился с супругами двух бойцов «Азова», которые защищают Мариуполь

В среду, 11 мая, супруги военных из полка «Азов» Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк встретились с Папой Римским.

Об этом пишет издание Ansa.

Украинки просили Франциска помочь спасти их мужчин из «Азовстали».

«Мы попросили его приехать в Украину, а также поговорить с путиным по эвакуации», — сказали Екатерина и Юлия. Папа Римский на это не ответил.

Папа Римский ответил, что "будет молиться за нас и сделает все возможное".

Напомним, что Папа Римский в марте пригласил встречу с Путиным , но до сих пор не получил ответа.