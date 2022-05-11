В ОВА подали заявку на 20 миллионов гривен на текущий ремонт разрушенных школ и детсадов Николаевщины

Николаевская областная администрация подала заявку на текущий ремонт разрушенных и поврежденных школ и детских садиков в области.

Об этом сообщил заместитель главы ОВА Валентин Гайдаржи.

Заявка подана на 20 миллионов гривен – это текущий ремонт, для того, чтобы сейчас починить то, что возможно. Капитальные ремонты будут осуществляться после войны.

— Школа и детские сады, которые подлежат восстановлению, будем заниматься. Хочу сказать, что первая заявка на 20 миллионов на приобретение материала для ремонта там, где это возможно, для текущего ремонта, подана. Рассчитано на ближайшее время на приобретение материала, дальше передача громадам, реализация работ, это окна, двери, кровли. То, что можно отремонтировать. В дальнейшем заканчиваются боевые действия, там, где реконструкция – это то, что дороже, чем строительство нового, будем подходить взвешено, в зависимости от проектного решения, - отметил Валентин Гайдаржи.

Напомним, оккупанты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой пряталось почти все село.