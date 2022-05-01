В Николаеве простились с одним из лучших летчиков Игорем Бедзаем

В среду, 11 мая, в Николаеве простились с одним из лучших летчиков Украины, бывшим командиром 10-й Сакской бригады морской авиации Военно-морских сил Украины полковником Игорем Бедзаем.

Об это сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, он погиб 7 мая, сражаясь с российскими оккупантами.

Похоронили николаевского полковника на Аллее Славы. Именно там похоронены военнослужащие различных подразделений, которые погибли, защищая мир и спокойствие в Украине.

В последний путь Игоря Бедзая провели глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич, глава СБУ Дмитрий Неведров и коммандование ВМС.

Отметим, что об уроженце Николаева Игоре Бедзаеме при жизни ходили легенды, его вспоминали как пример преданности стране и воинскому долгу. В 2014 году 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением Вооруженных сил, которое сумело вывести из оккупированного Крыма свою боевую технику. Рискованная операция по спасению самолетов и вертолетов под дулами автоматов оккупантов была проведена под руководством Бедзая.