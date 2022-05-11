В Харькове переименовали три улицы и район – прежние названия были связаны с рф

В среду, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение изменить названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором.

Об этом Харьковский горсовет сообщил в своем Telegram.

- проспект Московский – переименовали в Героев Харькова; - шоссе Белгородское – переименовали в Харьковское шоссе; - Белгородский спуск – переименовали на улицу Героев Спасателей - район Московский – переименовали в Салтовский;

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, депутаты сменили названия лишь нескольких знаковых для харьковчан мест, однако топонимов, связанных с рф, в Харькове значительно больше.

«У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные русским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, что в Киеве планируют переименовать Арку дружбы народов и демонтировали советский монумент, символизировавший так называемое «воссоединение Украины с РФ».