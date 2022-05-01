Николаевские спасатели получили 30-метровую пожарную автолестницу из Австрии

Николаевский гарнизон ГСЧС получил 30-метровую пожарную автолестницу.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Радуемся, что это стало возможным благодаря помощи Lviv International Rotary Club. Спасибо партнерам за помощь и сотрудничество», - говорится в сообщении.

Как сообщает «Свідок.Інфо», автолестница прибыла из Австрии, в том числе, благодаря помощи волонтеров. Автолестница оснащена люлькой и необходимыми системами для аварийно-спасательных работ и пожаротушения.

Машина очень маневренная и компактная – это существенное преимущество в случае необходимости «развертывания» техники в тесных дворах. На нее можно крепить лафетный ствол, а также проводить эвакуацию пострадавших, даже нетранспортабельных – в помощь придут специальные носилки.