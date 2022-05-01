Врачи спасли 9-летнюю николаевскую девочку, которой осколок кассетного снаряда почти насквозь пробил голову

9-летней Софии из Николаева удалось выжить после того, как осколок кассетного снаряда пробил ее череп почти насквозь. Мама девочки пыталась закрыть ее во время обстрела, но избежать травмы не удалось.

Об этом сообщает «Настоящее время».

Мама пострадавшей рассказала о том дне, когда ее 9-летняя дочь попала под кассетный обстрел.

- Мы шли (по улице, когда раздались, -ред.) эти резкие взрывы вверху. Мы попадали под (ближайший, - ред.) дом. Оно все там взрывалось. Ужас, что происходило. Когда это все прекратилось, сестра моя голову поднимает и говорит: «Что это такое?». У Софийки из головы фонтаном кров бьет. Мы все в панике, в шоке. Я закрываю рукой ее голову, чтобы кровь остановить, - поделилась она.

София два дня провела в коме, перенесла непростой переезд во Львов, после чего ее удачно прооперировали. Отмечается, что ребенка удалось спасти, потому что рядом с местом обстрела была больница.

- Заведующий врач мне сегодня сказал, что это просто чудо, что нам очень-очень повезло, что осколок пролетел по центру и остановился в затылке. Что они планируют операцию. Вот тут, где дырка (в черепе от осколка, - ред.), в ходе операции врачи хотят вставить титановую пластину», - сказала мама Софии.

По словам заведующего нейрохирургического отделения больницы Михаила Ловга, обычно при таких травмах если и выживают, то остаются в вегетативном состоянии, однако Софии очень повезло и она почти полностью восстановится.

- Сложность травмы состояла в том, что входное отверстие было в лобной доле, а осколок этого взрывного предмета застрял практически в задней черепной ямке. То есть прошел через весь мозг, - сказал врач девочки.

- В такой ситуации большинство пациентов, как правило не выживают. А если и выживают – то остаются в так называемом «вегетативном статусе», то есть они не в состоянии контактировать с окружающим миром, а просто функционируют. Сейчас, после операции она может полностью разговаривать, контактировать. У нее есть небольшая слабость в правой руке и правой ноге. Но в сравнении с той травмой, которую она получила – это действительно чудо, - добавил он.

После выписки из больницы София будет проходить реабилитацию в Нидерландах.

На вопрос журналиста, о чем мечтает 9-летняя девочка, София ответила: «Чтобы не было войны».

Напомним, врачи киевской больницы «Охматдет» извлекли осколок российского снаряда из головы 13-летней девочки из Николаевской области.