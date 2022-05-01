«Бензин и дизель будут, ситуация улучшается ежедневно», - в Офисе Президента рассказали, как справляются с дефицитом топлива

Объемы импортируемого в Украину топлива уже фактически соответствуют объемам ежедневного потребления бензина и дизеля на отечественных заправках.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма, пишет «Европейская правда».

Он напомнил, что враг с первого дня целенаправленно уничтожает инфраструктуру обеспечения нефтепродуктами Украины.

- Был разбомблен ключевой производитель нефтепродуктов, десятки нефтебаз, перекрыто Черное море, которое было большим каналом поставки импортного топлива, дизеля и бензина, остановлены поставки с Мозырского нефтеперерабатывающего завода в беларуси. Поэтому сегодня фактически приходится с нуля восстанавливать всю инфраструктуру поставки нефтепродуктов через наши западные границы и от наших западных партнеров, - отметил Шурма.

По его словам, восточноевропейская инфраструктура – порты, железные дороги, цистерны, тяга, заводы – оказались неготовыми к переработке и транспортировке необходимого Украине количества топлива, а это около 1 миллиона тонн бензина и дизеля ежемесячно.

- Офис Президента вместе с правительством проводят активную работу, чтобы восстановить все логистические цепочки с нашими европейскими партнерами. Сегодня объем импорта увеличился в 5 раз по сравнению с показателями полтора месяца назад, и сейчас фактически соответствует темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на украинских заправках. Бензин и дизель будет, ситуация улучшается ежедневно, - заявил Шурма.

Учитывая, что сегодня в страну завозят уже достаточные объемы бензина и дизеля, чтобы покрывать потребности граждан, Шурма призвал потребителей сохранять спокойствие, чтобы поставщики могли спокойно наполнить все заправки топливом, создать соответствующий запас и быть более защищенными от вражеских действий.