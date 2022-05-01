Из-за войны около 5 миллионов украинцев остались без работы

С начала войны около 5 миллионов украинцев стали безработными.

Об этом идет речь в отчете Международной организации труда при ООН.

Сообщается, что с начала российского вторжения в Украину 4,8 миллиона человек стали безработными.

По оценке исследования, если боевые действия обострятся, количество потерявших работу из-за войны может возрасти до семи миллионов человек, но если боевые действия прекратятся, то можно восстановить 3,4 миллиона рабочих мест.

Напомним, что четверть украинцев, которые в результате войны приютили в Польше, нашли там работу.