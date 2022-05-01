В Николаеве работники водоканала спасли кота, который попал в канализационную систему

В Николаеве работники «Николаеводоканала» спасли кота, который пришел в главную насосную станцию по канализационной трубе.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

Кота накормили и отогрели, теперь ищут его хозяев.

«Откуда и сколько он шел под землей, он нам не признался, но вид у него измученный. Он выжил благодаря тому, что в городе не было централизованного водоснабжения. Сеть была не заполнена, а потому животное не утонуло. Работники «Николаевводоканала» еженедельно прочищают специальный канал, по которому поступают все стоки из города, и вчера увидели пушистика. Друзья, если вы узнали своего любимца, то отзовитесь! Мы готовы вам его вернуть», - говорится в сообщении.