Список точек, где раздают в Николаеве воду 12 мая

Адреса подвоза технической воды в Николаеве на 12 мая.
Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Заводский район:
- ул. Озерная, 13
- ул. Образцова, 4-А
- ул. Карпенко, 53
- ул. Крылова,15/1
- ул. Крылова, 33-35
- ул. Г.Петровой, 3
- ул. Гражданская, 46
- ул. Пограничная, 78-80
- ул. Кузнецкая, 199-201
- ул. Никольская, 4
- просп. Центральный, 9-11
- ул. Заводская, 13/6-15
- ул. Курортная, 9 (8:30)
- просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)
- Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)
- Городская больница №4 (12:00-14:00)
- Родильный дом №3 (14:00-16:00)
- КП «Николаевэлектротранс», ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)
- КП «Николаевэлектротранс», ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)
- Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42
- Школа №35, ул. Мореходная, 10-А
- Школа №52, ул. Крылова, 42
- Лицей №55, ул. Лазурная, 48
Ингульский район:
- ул. Чкалова, 215-Г (9 часов)
- ул. Театральная, 6 (14:00)
- просп. Центральный, 265 (9 часов)
- ул. Космонавтов, 82/ул. 12 Продольная, 47 (11:00)
- ул. Космонавтов, 96/ул. 8 Продольная (11:00)
- ул. Космонавтов, 74 (11:00)
- ул. Космонавтов, 142-В (11:00)
- ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30)
- просп. Мира/ост. Строителей (15:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- СК «Зоря» (9:00-15:00)
- ОКП «Николаевблтеплоэнерго» (6:30-20:30)
- Родильный дом №2 (14:00-16:00)
- Городская больница №3 (16:00-18:00)
- ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4
- Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А
- Лицей №19, ул. Передовая, 11-А
- Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70
- Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)
- Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)
- Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58
- Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)
- Детсад № 79, ул. Казарского, 1Б (13:00-17:00)
Корабельный район:
- просп. Богоявленский/ул. Металлургов (10.30-15.00)
- просп. Богоявленский / просп. Корабелов (12.00-15.00)
- просп. Богоявленский, 340/2 (9.00-13.00)
- просп. Богоявленский, 327/2 (9.00-15.00)
- ул. Станиславского, 80-А (9.00-13.00)
- ул. Океановская, 58 (9.00-13.00)
- ул. Тернопольская, 79-Б (13.00-15.00)
- просп. Корабелов, 2-А (08.30-12.00)
- мкрн Кульбакино (8.30-15.00)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)
- Школа №14, ул. Свободна, 38
- Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291
- Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164
- Школа №54, просп. Корабелов 10-А
Центральный район:
- ул. Арх. Старова, 4А
- ул. Большая Морская, 2 (магазин «Солнечный», 10:00)
- ул. Большая Морская / ул. Никольская («Астория») (с 10.00)
- ул. Садовая/Севастопольская
- пр. Центральный/ул. 6 Слободская
- ул. Обереговая, 2-4
- ПГУ (ост. Гвардейская)
- ул. Чкалова угол / 6 Слободская (с 9.00)
- ул. Чкалова, 78-80 (с 13.00)
- ул. Шевченко/ул. Обсерваторная
- ул. Шкапина, 97
- ул. 3 Слободской угол ул. Колодезная
- ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
- ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)
- Николаевская областная больница восстановительного лечения
- Лицей №53, ул. Потемкинская, 154
- Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6
- Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б
- Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19
- Школа №32, ул. Лагерная, 1