Арестович заявил об угрозах от семей заблокированных «азовцев», но пообещал, что ни одного бойца власть не бросит

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович начал получать угрозы якобы от близких военных, которые на сегодняшний день находятся на Азовстали и продолжают уничтожать российских оккупантов.

Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Фейгин LIVE.

— Моей жене и мне лично идут угрозы от лиц, представляющихся женами бойцов «Азова», мол нас ждет казнь – и ее, и меня, и наших детей убьют. Эти люди представляются женами. Нас убьют, расстреляют за то, что мы, сволочи, сидим в Киеве и «списываем» «Азов». Я хочу напомнить всем этим пишущим, что на «Азовстали» находятся пограничники, полиция, КОРД, 36 бригада морской пехоты, Нацгвардия и ТРО Мариуполя. И их родственники почему-то никому не пишут и никого не обвиняют. Поэтому вы там придите в себя, ребята. Я имею в виду не родственников, родственников и жен понять можно. У меня к ним претензий нет, они – обезумевшие от горя люди, которые мотаются по 20 раз в сутки между надеждой и отчаяньем. А вот те, кто подсказывает им такие вещи делать, вот там немного подумайте, что будет и чем это чревато, - возмутился Арестович.

Советник главы ОП добавил, что в Мариуполе сейчас находится его крестник и никто не хочет, чтобы он погиб или попал в плен. У многих украинцев там родственники и друзья, поэтому вести на этом фоне политическую игру недопустимо.

— Мы боролись, боремся и будем бороться за каждого бойца. И даже если этот боец обещает расстрелять меня, мою жену и моих детей, а таких хватает, я все равно буду за него бороться, чтоб он вернулся живым, - резюмировал Алексей Арестович.

В Facebook Арестович опубликовал несколько примеров таких угроз.