Гумштаб Домбровской получил питьевую воду, средства гигиены и еду из Ивано-Франковска

В гуманитарный штаб Татьяны Домбровской в Николаеве поступила помощь из Ивано-Франковска.

Об этом она сообщила в Телеграмме .

«Ивано-Франковск – наши верные друзья и помощники по гуманитарному делу. С начала войны наша команда занимается доставкой и раздачей в Николаеве гуманитарной помощи. Но это было бы невозможно, если бы нам не помогали. Надежными друзьями по этому делу для нас стали наши коллеги из Ивано-Франковска», - написала она.

Что касается Николаева, доставляют помощь для военных и обычных жителей города. Это питьевая вода, а также подгузники, средства гигиены, смеси, каши, продукты и т.д.

Она поблагодарила за помощь народную депутатку Елену Винтоняк и лидера «Зе!Жінок» в Ивано-Франковской области Елену Гринив.