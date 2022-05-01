В КНДР зафиксировали первый случай COVID-19

Правительство Северной Кореи заявили о первом случае инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает «УП».

Власти пришли к выводу, что образцы, взятые у пациентов с лихорадкой 8 мая в Пхеньяне, идентичны штамму коронавируса «Омикрон».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал преодолеть «неожиданный кризис», объявив систему карантинного контроля «максимальной чрезвычайной ситуации».

Он также заверил, что «благодаря высокому политическому сознанию людей» граждане КНДР обязательно преодолеют чрезвычайную ситуацию.

Отмечается, что до сих пор Северная Корея официально не признавала ни одного случая COVID-19, но ввела жесткие меры предосторожности и закрыла свои границы.