Николаевцы обвинили начальницу управления спорта в махинациях при эвакуации воспитанников в Италию – Бондаренко заявила, что деньги она не собирала

Родители воспитанников николаевских спортивных школ обвинили начальницу управления физической культуры и спорта Николаевского городского совета Ирину Бондаренко в денежных махинациях на организации эвакуации детей и их родственников в Италию.

Об этом от имени всех родителей в Facebook написала Людмила Егорова.

По ее словам, утром 15 апреля ей позвонила тренер сына из ДЮСШ №1 и сообщила, что Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета организует выезд детей-спортсменов в Италию. Ей сообщили, что стоимость проезда для одного человека составляет 3 тысячи гривен в Пшемышль, а оттуда в Италию будут везти волонтеры.

«19 апреля 2022 г. нужно было срочно оплатить средства - 6000 грн за двух человек в помещении ДЮСШ №3 до 12.00, а в 13 часов того же дня нас провожала начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета Бондаренко И.А. (кстати, с нами ехала ее семья: мама, папа, бабушка и дочь). Ирина Александровна сказала, что возникли трудности и нужно будет переждать в Дрогобыче 2-3 суток, где мы согреемся, передохнем и отправимся в путь в Италию. В путешествие на автобусе от ООО «Орион-Авто» нас отправилось 23 человека, а до места назначения доехало 10…», - сообщила она.

Уже 20 апреля рано утром людей заселили в Дрогобыче, но Людмила Егорова жалуется, что помещения были холодные, при этом волонтеры предоставили ветродуи - 3 штуки на 7 комнат, а также еды. Семья же Ирины Бондаренко, по словам Людмилы Егоровой, уехала через несколько часов оттуда. Через несколько дней начальница управления спорта Ирина Бондаренко сообщила родителям, что дальше люди будут добираться сами по себе, а сама поездка - ее личная инициатива.

«А как же списки на выезд спортсменов в Италию, обращение в Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины от управления? Разговор проходил на русском языке на повышенных тонах, с использованием нецензурной лексики (есть записи разговоров на диктофоне). На наши вопросы, куда нас везут, предоставили адрес, но после нашей проверки нам ответили, что нас там не ждут и ничего о нас не знают. Мы спросили, почему с нас собрали средства, когда детей вывозят из Николаева бесплатно, она ответила, что автобус стоил 60 тысяч. Мы позвонили в ООО «Орион-Авто» и диспетчер ответила, что поездка была благотворительной», - добавила она.

При этом, Ирина Бондаренко предоставила родителям акт-выполненных работ, хотя выехали люди 19 апреля, от 25 апреля на сумму 60 тысяч гривен. Заказчиком значилась Семенова О.П. - мама воспитанницы КДЮСШ «Олимп», которая находилась на тот момент с остальными родителями и спортсменами в Дрогобыче.

«Возникает куча вопросов. Почему на акте выполненных работ отсутствует круглая печать, отсутствует договор? Были ли уплачены налоги с этой услуги? А сама заказчица и не подозревала, что заказывала услуги перевозчика. На эти вопросы Ирина Александровна начала отвечать угрозами, выговорами на директоров и тренеров наших школ. Наши 2-3 дня пребывания в Дрогобыче затянулись на 11 суток с 20.04.22 по 1.05.22. Еще одна мама с двумя детьми вернулась домой, потому что закончились средства на питание. 1 мая в 13.15 мы – в количестве 16 человек, отправились в путь. Это был микроавтобус…. В котором мы в сидячем положении проехали 2500 км за 53 часа. Питание во время дороги было за наш счет, и это по европейским ценам! Наконец-то мы добрались до г. Четраро, регион Каламбрия. Увидев условия и соседей - пакистанцы, афроамериканцы, афганистанцы, мамы и воспитанники Бондаренко И.А. - 6 человек, развернулись и уехали во Флоренцию, оставив нас…», - заявила женщина.

Также она добавила, что через какое-то время ей позвонила директор ДЮСШ №1 и попросила предоставить фотоотчет для Управления, чтобы понять, как устроились спортсмены с родителями, как обустроен досуг, как их кормят. Родители же недоумевают для чего это сделано, ведь фактически добирались они в Италию за свой счет и своими силами.

«Для пиара или списывания бюджетных средств? А угрозы для наших тренеров и директоров были не пустыми – их отправили в отпуск без сохранения заработной платы… Возникает вопрос – как люди могут быть начальником Управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета? Кому война, а кому родная мать? Место для пиара и наживы…», - возмутилась она..

В свою очередь, начальница управления спорта Николаевского горсовета Ирина Бондаренко решила внести ясность в данную ситуацию и записала видеообращение.

По ее словам, помощь в эвакуации ей предложил коллега из города Дрогобыча, связав с волонтерами и изначально было обговорено, что добраться до места назначения необходимо за свой счет. Обсудив детали с директорами спортшкол, Бондаренко обратилась в «Орион Авто», где ей сообщили, что поездки у них платные и стоимость одного места до Дрогобыча - 3 тысячи гривен. Ирина Бондаренко отметила, что списки и количество выезжающих постоянно менялись ввиду разных причин, а также смещались даты выезда из-за обстрелов Николаева. В итоге поехали не только спортсмены с мамами, но и люди, которые не имеют отношения к спортивным учреждениям Николаева.

— Стоимость билета была 3 тысячи гривен с человека - хотите езжайте, не хотите, не езжайте. Деньги не собирались ни в управлении спорта, ни мной лично, - отметила она.

В Дрогобыче люди задержались на дольше, чем оговаривалось сначала из-за того, что волонтеры искали подходящий транспорт с двумя водителями, чтобы соблюсти европейские правила перевозок. При этом она добавила, что люди были обеспечены всем необходимым, в частности им организовали различные развлечения на время пребывания в Дрогобыче. Но люди остались недовольны и ходили в горсовет Дрогобыча жаловаться, что их обманули и бросили.