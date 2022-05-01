Терроборона Одессы во время рытья окопов нашла старинную амфору и пообещала передать в музей – но кто-то пытался продать ее через аукцион

На площадке для продажи и покупки антиквариата Violity пытались продать старинную находку - амфору. Однако, лот был отменен, так как амфору передадут в музей.

Об этом свидетельствуют данные Violity.

Лот был выставлен еще 7 мая со стартовой ценой в 1 гривну и за почти 6 дней было сделано 37 ставок, последняя в размере 2 тысячи 708 гривен. В комментариях под лотом пользователи стали писать, что амфору передали в музей, а сейчас продают копачи, которые не донесли предмет до музея, либо работники музея пытаются заработать.

«Эта же амфора передана в музей. Очень интересно, кто продает ее: музейщики или те, кто «передавал», - написал один из пользователей.

«Точно не музейщики, фото с места копа», - ответил другой пользователь, следивший за лотом.

«Значит, не донесли в музей», - предположили другие.

Так как возникла неразбериха с лотом, администрацию аукциона попросили закрыть продажу и обратиться в ГУНП в Одесской области с соответствующим обращением о чем информировать всех участников аукциона, поскольку есть подозрения, что амфору похитили.

Но в последствии лот был отменен 12 мая, в объяснении указано, что лот передан в музей.

Также выяснилось, что старинную находку нашли в Одессе бойцы местной терробороны во время фортификационных работ в городе. Об этом сообщили в 126 отдельной бригаде территориальной обороны Одессы.