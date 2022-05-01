Украинцев предупредили о фейковом чат-боте для вынужденных переселенцев

В Украине массово распространяют фейковый чат-бот Є-підтримки в Telegram. Вынужденных переселенцев предупредили о мошенниках.

Отмечается, что в Telegram распространяются сообщения со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО. Вынужденных переселенцев призывают перейти в чат-бот «Epitrumka_bot» для получения государственной помощи. Чат-бот выдает ссылку на фейковую страницу «Приватбанка».

Украинцев призывают не доверять сомнительным ресурсам и не предоставлять личную информацию. Ведь для оформления справки переселенца стоит обратиться в соответствующие административные органы. С недавних пор можно подать заявление и выбрать карту для выплат через приложение «Дія».

Напомним, что правительство расширило перечень громад Николаевщины, переселенцы из которых могут получить финпомощь.