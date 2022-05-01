В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского – вырученные средства пойдут на помощь Украине

Депутат городского совета Кракова Лукаш Вантух создал почтовую марку с изображением Президента Украины Владимира Зеленского. Вырученные деньги с продаж передадут на покупку гуманитарной помощи для Украины.

Об этом Вантух сообщил в своем Facebook.

Политик написал, что долго думал над тем, каким образом помочь Украине. Спустя три недели ему в голову пришла мысль создать уникальные почтовые марки.

«Это не печать из принтера! Это «нормальная» марка, разрешенная в коммерческом обращении. Подготовлено и напечатано почтой Польши, как и любая другая марка в Польше. Можно приклеить на любое письмо или открытку и отправить в любую точку нашей страны. Это первая в мире марка с изображением президента Украины Владимиром Зеленским», - добавил он.

В общей сложности выпущено 99 листов, по 9 марок, каждая из которых пронумерована QR-кодом. Цена марки - 500 злотых.

Чтобы доказать подлинность марки, Вантух опубликовал фото почтового конверта с маркой, которую отправил российскому представителю в Польше.

«Надеюсь, он немного испортит себе завтрак, когда посылка дойдет до российского посольства», - добавил он.

Лукаш Вантух также анонсировал поезду в Киев с надеждой лично передать марку Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

«Три месяца с восхищением наблюдаю, как наш сосед и друг борется с российской агрессией. Он ожесточенное сопротивление и большая часть этой славы благодаря президенту Украины. Я не знаю, как бы выглядела борьба, если бы во главе Украины был кто-то другой, но надо четко сказать - он символ украинской борьбы за свободу. Из множества возможных графических вариантов я выбрал именно этот, потому что, на мой взгляд, он лучше всего отражает то, чем мы больше всего восхищаемся в украинцах: Сила. Сопротивление. Борьба. Героизм. Но больше всего надежда», - написал он.

Спустя несколько часов после старта продаж, польский политик сообщил о том, что все марки распроданы.

Напомним, что ранее Укрпочта анонсировала новую марку о самолете «Мрія», который уничтожили российские оккупанты