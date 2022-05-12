На базе «Николаевоблтеплоэнерго» начала функционировать еще одна точка выдачи очищенной воды

Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» помимо плановой подготовки мощностей предприятия к отопительному сезону продолжают оказывать посильную помощь с решением вопроса водоснабжения в Николаеве. В частности, на базе предприятия заработала еще одна точка выдачи очищенной воды.

Об этом сообщает пресс-служба ОКП.

Так, усилиями специалистов, благодаря целенаправленной работе руководства Николаевского городского совета, была организована еще одна точка выдачи питьевой воды. На ЦТП по адресу ул. Лазурная, 30 установлена модульная станция обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией. Ее поставщик – ВКПЦ «Новая жизнь», производитель – США.

Через сутки благодаря работе модульной станции николаевцы смогут получить до 20 куб. м очищенной воды, которая будет направляться из г. Южный Буг. И в расчете 10 л условно питьевой воды на человека позволит обеспечить жизненно необходимым ресурсом до 2000 человек.

Место выдачи: ул. Лазурно, 30.

Время: с 06:30 до 20:30.

В период действия воздушной тревоги вода не выдается.

Напомним, ранее модульная станция обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией была установлена на ул. Николаевской, пятая, где горожане также могут набирать очищенную воду из скважины .