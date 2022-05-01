Президент Зеленский наградил медицинских сестер, которые спасали раненых воинов и гражданских

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел новый корпус Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Президент пообщался с 12-летним пациентом Владиславом Гончаруком, который более двух недель вместе со своей семьей прятался в подвале в селе Демидов Киевской области, спасаясь от вражеских обстрелов. Из-за проживания в тяжелых условиях мальчик заболел. Сейчас он готовится к операции, которую будет проводить директор Центра Илья Емец. Зеленский пожелал Владиславу быстрого выздоровления и убежден, что мальчик победит болезнь.

На базе Центра детской кардиологии и кардиохирургии работает отделение, где проходят лечение взрослые пациенты. Глава государства пообщался с 99-летним участником Второй мировой войны Петром Хмельникером, которому несколько лет назад специалисты Центра провели операцию по протезированию аортального клапана. В настоящее время бывший пациент заведения чувствует себя удовлетворительно.

- Очень приятно, когда в стенах заведения чувствуется высокий уровень современности и высокий уровень медицинской отрасли в Украине. Made in Ukraine – это круто, – сказал Зеленский.

По случаю Международного дня медицинской сестры Президент Украины вручил государственные награды медработницам, которые с первых дней полномасштабного российского вторжения оказывают помощь раненым военнослужащим и гражданским, круглосуточно спасают жизнь людей в регионах, где продолжаются упорные бои против оккупантов.

- Наших воинов защищаете именно вы. И в этот день я хочу поздравить вас и поблагодарить вас от имени наших воинов и мирного населения, – отметил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что медицинские сестры находились рядом с ранеными защитниками в тяжелые времена на поле боя и в больницах. Они отдавали им все силы и ценное внимание и переживали боль вместе с ранеными военными.

- Хочу пожелать вам здоровья. Очень благодарен за вашу большую работу, за большой труд, – сказал Президент.

Присутствующие также почтили минутой молчания память погибших медицинских сестер, спасавших защитников Украины.