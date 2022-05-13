Список аптек, которые 13 мая работают на Николаевщине

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13.05.2022 09:11

Список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 08:30 13 мая.

Перечень опубликовали в Николаевской областной военной администрации.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт