В Николаеве продолжают развозить техническую воду: адреса точек раздачи на 13 мая

прочтения: 1403
13.05.2022 10:04

Адреса подвоза в Николаеве технической воды на 13 мая.

Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводский район:

  • ул. Озерная, 13
  • ул. Лазурная, 34
  • просп. Центральный, 4-6
  • просп. Центральный, 9-11
  • ул. Шоссейная, 13
  • ул. Рабочая, 7-9
  • ул. 8 Марта, 14
  • ул. Г.Петровой, 3
  • ул. А.Григорьева, 10
  • ул. Кузнецкая, 199-201
  • ул. Заводская, 21-21/1
  • ул. Курортная, 9 (8:30)
  • просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)
  • Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)
  • Городская больница №4 (12:00-14:00)
  • Родильный дом №3 (14:00-16:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)
  • Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42
  • Школа №35, ул. Мореходная, 10-А
  • Школа №52, ул. Крылова, 42
  • Лицей №55, ул. Лазурная, 48

Ингульский район:

  • просп. Мира, 17, 17-А, 17-Г (Копейка, 11:00)
  • ул. Новозаводская, 2, 2-А (11:00)
  • ул. Строителей, 18-В (11:00)
  • ул. Ноябрьская, 1-А (9:00)
  • просп. Богоявленский 6 (14:00)
  • ул. Южная, 27-29 (13:00)
  • ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30)
  • просп. Мира/ост. Строителей (15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Родильный дом №2 (14:00-16:00)
  • Городская больница №3 (16:00-18:00)
  • ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4
  • Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А
  • Лицей №19, ул. Передовая, 11-А
  • Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70
  • Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)
  • Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)
  • Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58
  • Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)
  • Детсад № 79, ул. Казарского, 1Б (13:00-17:00)

Корабельный район:

  • просп. Богоявленский/ул. Металлургов (10.30-15.00)
  • просп. Богоявленский / просп. Корабелов (12.00-15.00)
  • просп. Богоявленский, 327/2 (9.00-15.00)
  • просп. Богоявленский, 340/2 (9.00-13.00)
  • ул. Станиславского, 80-А (9.00-12.00)
  • ул. Океановская, 58 (9.00-13.00)
  • ул. Тернопольская, 79-А (13.00-15.00)
  • просп. Корабелов, 2-А (08.30-12.00)
  • мкрн Кульбакино (8.30-15.00)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)
  • Школа №14, ул. Свободная, 38
  • Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291
  • Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164
  • Школа №54, просп. Корабелов 10-А

Центральный район:

  • ул. Арх. Старова, 4А
  • ул. Большая Морская, 2 (магазин «Солнечный», 10:00)
  • ул. Большая Морская / ул. Никольская («Астория») (с 10.00)
  • просп. Центральный/ул. 6 Слободская
  • ул. Шевченко/Обсерваторная
  • ул. Обереговая, 2-4
  • ПГУ (ост. «Гвардейская»)
  • ул. 3 Слободская/Колодязна
  • ул. Привольная, 103 (с 9.00)
  • ул. 2 Экипажная/ул. 9 Военная (с 13.00)
  • ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
  • ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)
  • Николаевская областная больница восстановительного лечения
  • Лицей №53, ул. Потемкинская, 154
  • Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6
  • Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б
  • Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19
  • Школа №32, ул. Лагерная, 1
    Фотофакт