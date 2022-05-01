Польша подарила Николаеву пять автобусов с гуманитарной помощью

Варшава передала Николаеву пять автобусов-гармошек 2007 года выпуска с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает «Націонал-Урбанізм».

В сообщении отметали, что Николаев, «в отличие от Киева или Львова» действительно нуждается в этом - коммунальный автопарк небольшой, а его расширению помешала война.

«В настоящее время дополнительный относительно современный подвижной состав особо большой вместимости в хорошем состоянии лишним точно не будет и поможет улучшить сервис для пассажиров», - добавили они.

В польской столице добавили, что уже есть запросы на аналогичный транспорт из Харькова, Ровно и Ивано-Франковска

«Благодарим и ждем дальнейшего сотрудничества», - добавили в публикации.

Напомним, что в результате бомбардировок Харькова не осталось ни одного уцелевшего трамвая и депо