Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, — начальник ГУР

В эфире всеукраинского телемарафона начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.

Об этом ГУР МО сообщили в своем Facebook.

Остров также стратегически важен с точки зрения возможности высадки россией тактического морского десанта.

По словам генерал-майора Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться взорвать десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

«Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем докупать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия россии на территории ПМР, с которой они могут атаковать западную часть Украины», - отметил начальник ГУР МО Украины.

Напомним, что ранее возле Змеиного уничтожили два быстроходных патрульных катера вмф рф.