На восстановление разрушенных дорог и мостов Украины понадобиться 4 года, - Укравтодор

Во время боевых действий российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине около 24 тысяч километров дорог и более 300 мостов. На их восстановление уйдет от трех до четырех лет.

Об этом Укравтодор сообщил во время Конференции европейских директоров дорог (CEDR) в Будапеште.

«За два года интенсивного восстановления дорог объем украинского дорожного рынка достиг 9 миллиардов долларов. Укравтодором была разработана база для 10-летнего развития отрасли. Но 24 февраля 2022 года в Украину ворвались российские войска и только по нашим сегодняшним подсчетам повредили и разрушили 24 тысячи километров дорог и более 300 мостов», - отметил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

По словам Ивко, на восстановление при наличии соответствующего финансового ресурса понадобится 3-4 года.

«Чтобы восстановление украинской инфраструктуры происходило качественно и быстро, сегодня Министерство инфраструктуры и Укравтодор нарабатывают системные решения по нескольким направлениям», — подчеркнул он.

Вместе с тщательной оценкой нанесенного разрушения и ущерба нарабатываются также механизмы упрощения и сокращения сроков на проектирование дорог и искусственных сооружений. В частности, создаются типовые проекты.

Также сокращаются сроки государственных закупок без понижения свойства, разрабатываются единые квалификационные критерии отбора подрядчиков.

Как сообщила советница министра инфраструктуры Украины Александра Азархина, украинская сторона инициирует создание международной рабочей группы руководителей дорожных агентств Европы для координации усилий в восстановлении дорожной инфраструктуры Украины.

«Мы уже получили несколько предложений по обмену опыта по строительству временных мостов, предоставлению Украине необходимого дорожного оборудования и разработке проектов для восстановления разрушенных объектов», - сообщила Азархина.

Напомним, что война нанесла дорожной инфраструктуре Украины ущерб на ₴900 миллиардов.