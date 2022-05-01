Экспортеры остались за бортом, или Что происходит на рынке трейдинга?

Глава набсовета Группы Компаний «Прометей» Рафаэль Гороян рассказал ведущему аграрному сайту Latifundist о том, во что может вылиться проблема приостановления возмещения НДС для аграриев.

На время военного положения в налоговое законодательство №2118-IX были внесены изменения, которыми приостановлено возмещение НДС экспортерам. Как уверял журналистов председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, как только у государства будет такая возможность, оно сразу возместит НДС экспортерам. Но пока нужно затянуть пояса, ведь приоритетом является финансирование армии.

Однако для агробизнеса отсутствие возмещения НДС уже стало болезненным вопросом. О том, во что может вылиться эта проблема для аграриев, рассуждает председатель наблюдательного совета ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

Какова ситуация на рынке агротрейдинга?

Уже около 2,5 месяцев экспортеры агропродукции не получают от государства возмещение НДС. Только компании «Прометей» на начало февраля государство должно 300 млн грн и пока не известно, когда мы получим эти деньги на свои счета. Поэтому наши трейдеры вынуждены снизить закупочные цены на агропродукцию на размер этого НДС, а это примерно 20%. Однако та цена, которую мы предлагаем аграрию, никак его не устраивает. Он не желает продавать зерно.

Да и то, что сегодня происходит на рынке, очень трудно назвать трейдингом. Закупают зерновые теневые компании, которые, воспользовавшись ситуацией, зарабатывают по $30-40, а, в некоторых случаях, и по $50 на 1 т. То есть, ведущие прозрачный бизнес трейдеры вынуждены сидеть сложа руки, а теневой рынок процветает. Кажется, что нечто подобное уже было в 90-х годах.

В таких условиях трейдерам очень тяжело работать с психологической точки зрения. Ведь во многих случаях они работают без прибыли только для того, чтобы сохранить на будущее свой бизнес. Они закупились, но не могут продать свой урожай. А с другой — проблема приостановки возмещения НДС экспортерам.

Что может произойти в будущем?

Если ситуация с возмещением НДС экспортерам не изменится, то и так сложное положение аграриев ухудшится. Ведь уже в июне сельхозпроизводители начнут убирать урожай и продавать его.

И по какой цене? По рыночной цене известным игрокам на рынке реализовать не смогут. И будут продавать по дешевке покупателям с теневого рынка. Посеет ли аграрий урожай на следующий год? Вопрос совсем не риторический. Не посеет, потому что в этом году получит огромные убытки.

Поэтому я подчеркиваю, что, если будет уничтожен трейдер, будет уничтожен и украинский аграрий. Не будет трейдера – не будет богатого фермера.

Нужно учитывать, что трейдер не только закупает зерно на экспорт, но и создает всю логистическую цепочку. Он строит элеваторы для хранения зерна, покупает вагоны и автомобили-зерновозы. На мировых биржах пытается взять с покупателей максимальную цену и принести ее в Украину, чтобы дать здесь возможность заработать уже аграрию. Если на рынке будет уничтожена здоровая конкуренция между трейдерами, то и аграрий получит низкую цену за свой товар.

Поэтому если данная ситуация будет продолжаться, то «Прометей» вынужден будет уйти с рынка трейдинга. Но не мы одни. Уйдут и мировые трейдеры. На рынке не будет конкуренции и украинский аграрий по дешевке вынужден быть продавать зерно на теневом рынке.

Какие пути решения проблемы?

Конечно, политика государства, которая сегодня направлена на поддержку аграриев, в частности, и кредиты на посевную — это хорошая практика, которая вызывает только уважение. Но отказываться от трейдинга – это плохая практика. Необходимо четко уяснить: аграрий сам не сможет продать зерно. Он не сможет самостоятельно в военное время решить все логистические вопросы.

Потому что сегодня нужно сделать? Во-первых, в этой ситуации государству необходимо найти возможность выполнить все долговые обязательства перед трейдерами. Это даст мощный толчок для оживления агросектора. Во-вторых, нужно начать проверки, чтобы и дальше возмещать экспортерам НДС.

Если мы сейчас уничтожим агросектор, то будем в конце-концов импортировать зерно, как это было в 90-х годах.

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