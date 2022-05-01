Умер президент ОАЭ, один из самых богатых людей на планете

Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби, шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян. Ему было 73 года.

Об этом сообщило в пятницу, 13 мая, государственное агентство WAM.

МВД объявило официальный траур. В стране будут приспущены флаги 40 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Так же из-за траура приостановлена работа в министерствах, ведомствах, учреждения, и частном секторе на 3 дня, начиная с сегодняшнего дня.

Халифа бин Заид аль-Нахайян был одним из самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes, который оценивал состояние шейха в 150 млрд долларов.

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян родился 7 сентября 1948 года. Он занимал пост президента ОАЭ и правителя Абу-Даби с 3 ноября 2004 года. Газета Jerusalem Post пишет, что при его администрации ОАЭ нормализовали отношения с Израилем в рамках исторического Авраамского договора, который подписали 15 сентября 2020 года.

4 января 2010 года самое высокое в мире здание, изначально называвшиеся Бурдж Дубай, было переименовано в Бурдж Халифа в его честь, после того как Абу-Даби выделил Дубаю 10 миллиардов долларов, чтобы помочь расплатиться с долгами.