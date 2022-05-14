Ученые впервые вырастили растения в грунте, доставленном с Луны

Американские ученые впервые в истории вырастили растения в почве с Луны. Они расценивают это как важный этап в исследованиях Луны и космоса.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Associated Press.

Ученые посадили в почву с Луны широко распространенное на Земле растение Резуховидку Таля.

Растения проросли в лунной почве, но имели особенности: они были мельче, медленнее росли и отличались большим разнообразием в размерах. Сложность опыта заключалась в том, что у ученых было 12 граммов лунного грунта (несколько чайных ложек). Предоставленная NASA почва была собрана во время миссий на Луну в рамках космической программы «Аполлон».

Этот эксперимент стал важным шагом к выращиванию растений для еды и кислорода на Луне или во время космических миссий. Также это исследование связано с планами отправить людей на Луну по программе «Артемида». Следующим этапом должно стать выращивание растений на Луне.