В Николаеве нарушителей общественного порядка привлекают к работам по укреплению оборонных сооружений города

Жителей Николаева, нарушающих общественный порядок или распивающих спиртные напитки прямо на улице, отправляют на работы по укреплению оборонительных сооружений города.

Об этом сообщает Николаевская областная варта.

«Николаевская областная варта продолжает выявлять лиц, распивающих спиртные напитки прямо на улице или находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах или нарушающих правопорядок. Все такие граждане отправляются на блокпосты для осуществления работ по укреплению оборонных сооружений города», - говорится в сообщении.