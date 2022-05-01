«Поверьте, действительно многое делается»: Тимошенко и Ким рассказали о работе самоуправления в оккупированной Снигиревке

В пятницу, 13 мая, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко совместно с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом провели брифинг, в ходе которого рассказали о налаживании работы местного самоуправления в оккупированной Снигиревке.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Тимошенка, в начале полномасштабного вторжения госслужащем была выдана специальная инструкция, чтобы предотвратить возможность обвинения в коллаборационизме.

«Госслужащим на временно оккупированных территориях через областные военные администрации была доведена инструкция. До каждого, еще в первые дни войны», - сказал он.

Он также подчеркнул, что работа с местными самоуправлениями на оккупированных территориях ведется, однако рассказать о подробностях возможно будет только после окончания войны.

«Каждый руководитель военной администрации, если мы понимаем, что на месте остался человек, являющийся главой ТГ или сельским головой и т.д. они на постоянной связи и чем можем – мы помогаем. К сожалению, не могу рассказывать как, что и куда приезжает и как мы это делаем. Но поверьте, действительно многое делается, которые сможем рассказать только когда война закончится»

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что предприятиям в Снигиревском районе по-прежнему выплачивается зарплата.

«Мы платим зарплату сейчас государственным и коммунальным предприятиям в Снигиревском районе, в том числе в Снигиревке. В ручном режиме, когда понимаем, что эти люди – наши и деньги контролируемо доходят на карты. Пока эта возможность есть. Казначейство переехало, ключи переоформлены. Мы и дальше будем поддерживать наших граждан, до тех пор пока мы не освободим Снегиревку от оккупантов», - сказал он.

Напомним, что ранее из-за обстрелов на Кинбурне возникли пожары, но русские оккупанты не дают возможности их потушить.