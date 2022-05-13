Министр обороны Резников рассказал о снабжении ВСУ и высоко оценил помощь волонтеров

На начальном этапе полномасштабной войны против рф волонтеры обеспечили половину бронежилетов для защитников Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Эскалация спровоцировала взрывной рост оборонных нужд. Украина не была готова к этому полностью… Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям властей, сохранивших управляемость страной, была организована оборона. На начальных этапах очень помогли волонтеры, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы… В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства необходимого. Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 миллион человек, которые будут побеждать врага».

«Если считать с 24 февраля, то в конце апреля из общего количества бронежилетов, предоставленных силам обороны, 50% обеспечило Министерство обороны, а остальные 50% – это разные формы благотворительной помощи, это заслуга граждан, волонтеров, общественных организаций. По состоянию на 13 мая это соотношение уже составило 57% на 43%», - сообщил Резников.

По его словам, каждый день Минобороны наращивает объемы снабжения, делает упор на стимулирование украинских производителей.

«Наши производители, которые обеспечивают необходимое качество бронежилетов, шлемов, форменной одежды, обуви, уже загружены заказами до конца года, есть четкий график поставки. Также мы активно ищем международную техническую помощь. Например, Министерство обороны нашло в Турции партию бронежилетов, ее в качестве помощи нашей стране оплатило правительство Японии. Специалисты Минобороны отработали весь процесс, логистику и наши воины получили защиту», - рассказал Резников.

Он отметил, что сейчас держат планку, чтобы каждый день в резерве было средств бронезащиты не менее, чем на две бригады.