«Если не совершенствуешься – деградируешь»: Николаевские морпехи проходят боевое слаживание

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского проходят боевое слаживание.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Для нашей победы индивидуальных умений и навыков недостаточно. Морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты никогда не устают развиваться как воины в военном коллективе, в слаженном взаимодействии с другими членами своего подразделения. Эффективная слаженность требует умения слушать и слышать, смотреть и видеть, понимать и применять постигнутое. Если не совершенствуешься – деградируешь», - сообщили в бригаде.