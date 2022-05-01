Водоснабжение Николаева приблизили к довоенным нормам, ситуация улучшается, - Офис Президента

Николаев до полномасштабного вторжения россии получал 75-80 тысяч кубометров воды в сутки, а сейчас – 60 тысяч, и ситуация постоянно улучшается.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что попробовал в Николаеве воду. Речь идет не о водопроводной воде, которую нельзя пить, а о воде из скважин, которая прошла очистку.

«По вкусу как чистый героизм и неизбежная победа! Российские обстрелы в апреле вывели из строя единственный источник поставки воды в город. Сначала нам говорили – отремонтировать пока невозможно – территория временно оккупирована. Но когда российские прихоти могли помешать украинцам наладить нормальную жизнь?