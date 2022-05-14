По новым маршрутам Украина ожидает в мае 350 тысяч тонн топлива, а ОВА поручили наказать АЗС-спекулянтов

В Кабмине заявили, что в мае Украина получит 350 тысяч тонн топлива по совершенно новым логистическим маршрутам.

Об этом сообщается на правительственном портале.

В марте-апреле были введены меры, позволившие увеличить суточный объем ввоза топлива из ЕС с 4 тысяч тонн до 12 тысяч тонн в сутки: отменены разрешения на въезд автоцистерн для доставки топлива в Украину; обеспечена возможность принимать топливо в портах Дуная; внесены изменения в механизм ценового регулирования стоимости горючего; обеспечено внеочередное оформление топлива на границах со стороны таможни и пограничной службы.

«Благодаря этому железной дорогой начали завозить в Украину в 5 раз больше горючего. В марте ввезли 35 тысяч тонн, в мае ожидаем 180 тысяч тонн. Автомобильный завоз вырос в 15 раз – с 5 тысяч до 85 тысяч тонн. Речной транспорт теперь перевозит в 5 раз больше горючего по сравнению с мартом – с 4 до 22 тысяч тонн, – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Также есть договоренность о начале реверса горючего трубным транспортом из Венгрии. Украина получила подтверждение на импорт 35 тысяч тонн в месяц с потенциальным увеличением до 50 тысяч тонн. Тем временем на таможне запустили отдельную зеленую полосу для бензовозов из Польши. Это позволит потенциально увеличить пробел со 110 до 200 единиц в сутки.

Сегодня весь объем импорта можно направить на внутреннее потребление. Наращивание запасов требует больше времени.

«Чтобы исчезли очереди и дефицит, запасов горючего на АЗС требуется минимум на 15 дней», – отметили в правительстве.

Также у Кабмина есть четкий план действий на ближайшие недели и ближайшие месяцы: получить согласие стран ЕС на гарантированное принятие их портами танкеров с горючим для украинского рынка; изъять российское и белорусское топливо, завезенное до вторжения россии и теперь арестованное; загрузить дизелем трубопровод из Венгрии; осуществить системные закупки национальным оператором НАК «Нафтогаз Украины», чтобы у нас были ритмичные поставки и долгосрочные контракты.

По уточненному прогнозу в мае ожидается потребление 300 тысяч тонн дизеля и 120 тысяч тонн бензина. Такой объем импорта уже законтрактован украинскими сетями.

«В то же время мы видим, что отдельные недобросовестные операторы рынка ставят цены больше предельно допустимых – 60, 65 и даже 70 гривен за литр. В стране идет война, и мы расцениваем такую ​​ценовую спекуляцию как мародерство. Правительство предоставило полномочия областным военным администрациям осуществлять контроль за установлением цен. Будем жестко реагировать на подобные факты в соответствии с требованиями военного времени», - подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, главная причина топливного кризиса - действия государства-агрессора. Враг разрушил крупнейший Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и другие перерабатывающие мощности внутреннего рынка, обеспечивающие до войны 18% нашего потребления.

Еще 82% нефтепродуктов Украина импортировала четырьмя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским и трубопроводным. Сегодня все эти каналы импорта переориентированы и работают совсем по-другому.