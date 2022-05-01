«Николаевводоканал» за выходные завершит заполнение системы, но графика подачи воды в краны пока еще нет

В течение выходных работники КП «Николаевводоканал» будут завершать заполнение водопроводной сети города.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

На предприятии отметили, что природа и ночной дождь подарила горожанам воду в изобилии, а команда «Николаевводоканала» будет дарить ее в кранах.

«В течение выходных мы уже будем завершать наполнять водопроводную сеть города. Кстати, общая протяженность которой более 1000 км», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что графика подаяи воды пока нет. Также на предприятии напомнили, что предупреждали о перебоях в подаче воды в краны, потому что сеть пуста и нужно пополнить.

Ранее сообщалось, что водоснабжение Николаева приблизили к довоенным нормам, ситуация улучшается.