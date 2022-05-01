Лукашенко похвалил ВСУ за «разительные удары по противнику» и призвал беларусских военных перенять их опыт

Самопровозглашенный президент Республикли Беларусь Александр Лукашенко внезапно похвалил Вооруженные силы Украины и призвал «взять урок» у наших защитников.

Лукашенко сделал такое заявление во время заседания по оборонному заказу РБ на 2022 год.

- Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо: если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки — хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей «Кайман», тоже помните — мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной, — сообщил Лукашенко.

Далее узурпатор похвалил действия мобильных групп ВСУ. По словам диктатора, они наносили стремительные удары по врагу, который превосходит числом.

- Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских Вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к противнику, который гораздо их превосходит, и наносят разительные удары. Особенно по тыловым скоплениям войск, — продолжил Лукашенко.

Как известно, беларуская армия не принимает участия в войне против Украины, хотя ранее была информация о ее возможном вторжении на территорию Украины. При этом в Беларуси находятся российские военнослужащие, и с этой территории по Украине была нанесена часть ракетных ударов.