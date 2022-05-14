Украинцы с помощью «Дії» могут выбрать дизайн новой военной марки

Украинцам предлагают присоединиться к опросу в Дії, чтобы выбрать новую военную марку страны.

Об этом сообщает пресс-служба приложения .

«Все вы видели, какой успех имела марка с «русским кораблем». Возможно, кто-нибудь из вас даже стоял в очереди за ней. Теперь каждый из вас может повлиять на то, какую марку Укрпочта выпустит следующей», – говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться к опросу, необходимо войти в приложение - нажать Услуги - Опрос и выбрать 1 из 5 вариантов.

Отмечается, что дизайн первой марки выбирали 8 тысяч человек. Сейчас в опросе могут принять участие более 17 миллионов пользователей мобильного приложения «Дії».

«Итак не медлите, заходите в Дію и голосуйте за вариант, который больше нравится вам! Опрос будет длиться всего 7 дней. Электронная демократия в действии! Ждем ваших ответов. Услуга создана совместно с Укрпочтой», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в Польше выпущена почтовая марка с изображением Зеленского – вырученные средства пойдут на помощь Украине.