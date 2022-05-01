УЗ прекращает эвакуационную программу - оставят только рейс для выезда из Покровска

«Укрзалізниця» прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. Однако компания оставит один рейс для эвакуации людей из Покровска Донецкой области.

Об этом заявил глава УЗ Александр Камышин на брифинге.

Он отметил, что железная дорога продолжает работать по графику. Поэтому УЗ заканчивает эвакуационную программу.

— Мы продолжаем ее только в направлении из Донбасса. У нас на вчера - только один эвакуационный поезд. И все больше людей пользуется нормальным регулярным сервисом«Укрзалізниці», - заявил он.

Камышин отметил, что за 12 мая компания перевезла 30 тысяч пассажиров и только 177 из них - эвакуационными поездами.

— При этом мы продолжаем предоставлять эвакуационный сервис, где он действительно нужен. Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это потребуется. Все меньше и меньше людей пользуется им, но это люди, у которых ограничена мобильность и железная дорога - единственный способ уехать, - добавил глава УЗ.

Напомним, что Укрзалізниця с начала войны эвакуировала более 100 тысяч животных