«Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли»: В Минцифры показали реакцию родственников оккупантов, погибших на войне в Украине

В Минцифры с помощью искусственного интеллекта распознали сотни убитых россиян и написали тысячам их друзей и родных в разных соцсетях.

Переписки с ними опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Людям сообщали о гибели солдат и призывали их не идти на войну, а также не отпускать в Украину своих близких. На опубликованных скриншотах можно увидеть, как они относятся к войне.

«Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли люди, но победа была за нами», - пишет родственник русского солдата.

«Они выполняют свой воинский долг! И она (война, - ред.) не чертова! Скоро приеду к вам, твари!» - пишет брат погибшего солдата.





«Нет, родственник не мой. Но ничего, война скоро закончится. Мы убьем их всех, да простит нас Бог. Слава России!» - отвечает россиянин.

Еще один россиянин ответил, что если на войну пойдет его отец, то он будет только рад, потому что он «не особо хороший человек».

Михаил Федоров подчеркнул, что россияне поддерживают войну и не очень переживают за умерших родственников.