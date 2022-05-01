Родственникам защитников «Азовстали» рассказали, что делают власти для их спасения

Представители Кабинета Министров Украины провели встречу с родственниками защитников «Азовстали».

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

«Сегодня в Доме офицеров встретились с родственниками защитников Азовстали. Состоялся содержательный и искренний разговор. Надеюсь, нам удалось донести до родственников, что именно делают власти для спасения наших военных на Азовстали», - написала Верещук.

«Спасибо за участие во встрече министерке по делам ветеранов Юлии Лапутиной, замминистра обороны Анне Маляр, замминистра внутренних дел Екатерине Павличенко, а также представителям Генштаба, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. И, конечно, большое спасибо родственникам защитников Азовстали за стойкость и веру. Вместе мы их спасем!» – добавила она.

Как известно, родственники защитников "Азовстали" призвали Китай и лидера страны Си Дзиньпина помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.