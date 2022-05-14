В Турции снова напомнили, что готовы отправить судно для эвакуации защитников «Азовстали»

В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана выступили с очередным предложением по посредничеству с эвакуацией людей, находящихся на мариупольском заводе «Азовсталь».

Об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара предлагает провести эвакуацию раненых украинских военных по Черному морю в Стамбул. По словам пресс-секретаря, согласно предлагаемому плану, раненых перевезут по суше в порт Бердянск, откуда их заберет высланное Турцией судно.

Калын также сообщил, что две недели назад обсуждал это предложение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и что оно остается актуальным, хотя Россия на него пока не согласилась.

Как известно, родственники защитников «Азовстали» призвали Китай и лидера страны Си Дзиньпина помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.

Напомним, Турция уже не в первый раз подтверждает, что готова выступить посредником, а также эвакуировать из Мариуполя украинских военнослужащих в рамках процедуры экстрадиции.