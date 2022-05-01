«Помогите «Азовстали». Прямо сейчас»: Солист Kalush Orchestra со сцены «Евровидения» призвал спасти украинских военных

Украинская группа Kalush Orchestra, вышедшая в финал «Евровидения», обратилась ко всей Европе с призывом спасти украинских военных, которые сейчас находятся в Мариуполе на заводе «Азовсталь».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

«Я обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите «Азовстали». Прямо сейчас», - сказал солист Kalush Orchestra.

Як відомо, родичі захисників « Азовсталі » закликали Китай та лідера країни Сі Дзіньпіна допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя.

Нагадаємо, Туреччина вже не вперше підтверджує, що готова виступити посередником, а також евакуювати із Маріуполя українських військовослужбовців у рамках процедури екстрадиції.