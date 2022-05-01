Роскосмос запретил россиянам летать на кораблях SpaceX Илона Маска

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что россияне не будут летать на американских космических кораблях.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Рогозина, космические корабли компании Илона Маска SpaceX, в отличие от российских, ненадежны.

«Мы, скажем так, уверены в своих кораблях. На корабле Маска случаются большие проблемы, в том числе отказ канализационной системы. Это система жизнеобеспечения, это не шутки, понимаете, это здоровье людей», – сказал Рогозин.

Он добавил, что космический корабль Starlink компании Boeing вообще аварийный.

Аварийно взлетал впервые. Во второй раз вообще не смог летать. Перенос уже более двух лет. Сейчас они попытаются его запустить. Но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов, мы не можем рисковать их жизнью», – рассказал Рогозин.

Он добавил, что с инициативой о «перекрестных» полетах выступило NASA (Национальное управление США по аэронавтике и космосу), якобы, из-за желания не терять навыков полетов на российских кораблях. Ожидалось, что на «Союзах ТС» одно место в экипаже будет занимать американец, а на Crew Dragon улетит один россиянин.