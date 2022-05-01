«Слава Україні»: группа Kalush Orchestra стала победительницей конкурса «Евровидение-2022»

Украинская группа Kalush Orchestra, с песней «Стефанія» стала победительницей конкурса «Евровидение-2022», который проходил в Турине (Италия).

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что профессиональное жюри дало Украине 192 балла. После этого ведущие сообщили результаты зрительского голосования.

«Украина, публика дала Вам 439 баллов», - огласили ведущие.

После своего выступления солист группы обратился ко всему миру с призывом спасти украинских военных, которые сейчас находятся в Мариуполе на заводе «Азовсталь».

После этого в интернете выросло количество поисковых запросов «Азовсталь» и «Мариуполь».

Был вопрос относительно того, могут ли украинских конкурсантов дисквалифицировать, так как в правилах песенного конкурса запрещены политические заявления. Все вопросы сняли организаторы Евровидения, заявив, что призыв спасти Мариуполь имеют гуманитарный характер, а не политический.

Также в ходе конкурса Украину поддержала Исландия, призвав к миру в нашей стране. Флаг Украины был также замечен на гитаре немецкого исполнителя.

Напомним, что в 2016-ом году украинская певица Джамала с песней «1944» стала победительницей конкурса "Евровидение", который на тот момент проходил в Стокгольме. Также победительницей песенного конкурса была украинская певица Руслана.