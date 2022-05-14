«Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь», - Зеленский

Президент Украины поздравил украинскую группу Kalush Orchestra, которая с песней «Стефания» стала победителем конкурса «Евровидение-2022» и побежала сделать все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграмм-канале.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!», – написал Президент.

Напомним, что после своего выступления солист группы обратился ко всему миру с призывом спасти украинских военных , которые находятся в Мариуполе на заводе «Азовсталь».