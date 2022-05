В Нью-Йорке и Берлине прошли акции в поддержку защитников «Азовстали»

В субботу, 14 мая, на Манхэттене в Нью-Йорке состоялась акция поддержки защитников Мариуполя, продолжающих борьбу на Азовстали. А в Берлине развернули в 30-метровый флаг Украины перед немецким Бундестагом в поддержку защитников Мариуполя.

Об этом сообщает Укринформ.

Сотни людей с украинской символикой и лозунгами собрались в субботу на Тайм Сквер в Нью-Йорке, чтобы привлечь внимание США и международного сообщества к сложной ситуации в Мариуполе.

Люди скандировали «Мариуполь!» , «Спасите защитников Азовстали» , «Слава Мариуполю!».

- Украинская община прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к защитникам нашей демократии в городе Мариуполе, - сказал, выступая на митинге генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов. – То, что Россия делает там, открыло лицо российских властей для всего мира.

По его словам, именно благодаря совместным усилиям украинцев в разных странах мир видит, что там происходит, а турецкое правительство выразило готовность эвакуировать раненых защитников Мариуполя.

Он в очередной раз напомнил, что Украина нуждается в большем оружии, более жестких санкциях против России и активной финансовой поддержке.

Относительно акции в Берлине, где развернули в 30-метровый флаг Украины перед немецким Бундестагом, ее устроили украинские активисты. Участие в ней приняли несколько сотен человек.

«Мы развернули его снова, на этот раз так, чтобы об этом узнал весь Берлин и вся Германия. Флаг свободы. Флаг победы. Флаг Украины», – написал в Facebook один из инициаторов акции Александр Снидалов.

Он рассказал, что этот флаг преодолел тысячи километров из Австралии, где он был создан в поддержку Украины, в Берлин. На полотнище написан лозунг солидарности They Are Us (Они - это мы, - пер.), а также множество пожеланий победы и мира, которыми жители Австралии хотели продемонстрировать свое единение с украинцами.