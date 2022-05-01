УЗ переименовала поезд «Киев-Ивано-Франковск» в «Стефания Экспресс»

После победы группы Kalush Orchestra с песней «Стефанія» на Евровидении-2022 «Укрзалізниця» приняла решение переименовать один из поездов.

Об этом сообщил глава правления «УЗ» Александр Камышин.

Вокзалы трех городов будут встречать поезд песней «Стефанія».

«Поезд 43 Киев – Ивано-Франковск в расписании этого года официально станет «Стефания Экспрессом». Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней «Стефания», - сказано в сообщении.

Отмечается, что это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы.

Напомним, что ранее в Харькове переименовали три улицы и район – прежние названия были связаны с рф.