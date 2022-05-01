Kalush Orchestra презентовали клип на песню «Стефания» с кадрами разрушенных украинских городов

Группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на международном песенном конкурсе Евровидение-2022, выпустила клип на песню «Stefania».
Клип на песню был опубликован на официальном Youtube-канале группы.
Премьера состоялась 15 мая в 11 утра по Киевскому времени, В видео показаны кадры из разрушенных украинских городов.
«Мы этот клип снимали в Буче, Ирпене и Гостомеле – кадры не для слабонервных, бьет очень глубоко и больно!» – прокомментировали премьеру участники группы.
Как известно, с самого начала Псюк посвятил композицию своей маме Стефании. Однако с началом войны песня «Stefania» для многих стала символом, олицетворяющим нашу родину.
«Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела много нового содержания. Хотя в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с мамой-Украиной. Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы», - отметил лидер группы Олег Псюк.