Kalush Orchestra презентовали клип на песню «Стефания» с кадрами разрушенных украинских городов

Группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на международном песенном конкурсе Евровидение-2022, выпустила клип на песню «Stefania».

Клип на песню был опубликован на официальном Youtube-канале группы.

Премьера состоялась 15 мая в 11 утра по Киевскому времени, В видео показаны кадры из разрушенных украинских городов.

«Мы этот клип снимали в Буче, Ирпене и Гостомеле – кадры не для слабонервных, бьет очень глубоко и больно!» – прокомментировали премьеру участники группы.

Как известно, с самого начала Псюк посвятил композицию своей маме Стефании. Однако с началом войны песня «Stefania» для многих стала символом, олицетворяющим нашу родину.